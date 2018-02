Oi diz que não realizará assembleia convocada pelo grupo Pharol

São Paulo – A operadora de telefonia Oi informou nesta sexta-feira que não realizará a Assembleia Geral Extraordinária convocada por seu maior acionista para o dia 7 de fevereiro, por entender que a ordem do dia contida na convocação contraria decisão judicial, disse a empresa que está em recuperação judicial.

O grupo português Pharol convocou a AGE por entender que o plano de recuperação da empresa violou as regras da companhia.

A convocação foi feita no início de janeiro, no mesmo dia em que o juiz da 7ª Vara Empresarial do Rio, Fernando Viana, homologou o plano de reestruturação da operadora, que tem dívidas de mais de 64 bilhões de reais.