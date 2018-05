Oi diz que “enfrentará com tranquilidade” questionamento da Aidmin

Rio – A Oi informou neste sábado, 12, por meio de nota, que enfrentará com tranquilidade qualquer questionamento da Associação dos Investidores Minoritários do Brasil (Aidmin) e tomará as medidas necessárias para proteger sua reputação.

De acordo com a empresa, a associação tenta distorcer os fatos para atacar a companhia e desrespeitar as determinações da Justiça.

A Aidmin anunciou na sexta-feira, 11, que entrará com uma ação coletiva nos Estados Unidos contra a gestão da empresa. Além disso, apresentou reclamação na SEC, o órgão que fiscaliza as companhias abertas no mercado americano, e entrou com pedido de acordo de leniência na Controladoria Geral da União (CGU).