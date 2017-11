Oi dá prazo até quinta para pequenos credores fecharem acordo

Os credores da concessionária de serviços de telecomunicações Oi têm até a próxima quinta-feira (30) para fechar acordo e receber valores de até R$ 50 mil.

Segundo a empresa, os credores devem acessar a plataforma eletrônica do Programa para Acordo com Credores, na página www.credor.oi.com.br e, depois do agendamento, se dirigir aos centros de Atendimento no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador e Goiânia, no horário das 9h às 17h.

Os credores de outras regiões do país que quiserem fechar o acordo devem ligar para o número 0800-644-3111. Se o credor precisar de apoio para acessar a internet, pode se dirigir ao centro de atendimento.

O programa, que foi retomado em 16 de novembro, atende aos credores do processo de recuperação judicial da companhia que constam da relação publicada em 29 de maio de 2017.

Conforme a empresa, 33 mil credores se cadastraram na plataforma eletrônica para fazer acordos e receber até R$ 50 mil. Pelos dados da companhia, no universo de 55 mil credores do processo de recuperação judicial da companhia, cerca de 53 mil têm até R$ 50 mil a receber.

Com os acordos fechados até agora, a concessionária já comprometeu quase R$ 200 milhões. Para o presidente da Oi, Eurico Teles, que também exerce o cargo de diretor jurídico da empresa, essa é mais uma oportunidade para os credores que ainda não fizeram acordo. “Até o momento, a Oi fechou cerca de 28 mil acordos e desembolsou R$ 196 milhões. Consideramos um bom resultado, diante dos desafios para estruturar um programa nacional para atender milhares de credores espalhados pelo Brasil”, informou.

A Oi informou que o pagamento é feito em duas parcelas, sendo que a primeira, equivalente a 90% do valor devido, é depositada em até 10 dias úteis depois da assinatura do acordo. Os 10% restantes são pagos em até 10 dias úteis depois da homologação do Plano de Recuperação Judicial, que vai ser votado na Assembleia Geral de Credores, prevista para o dia 7 de dezembro, em primeira convocação.

Quem tiver dúvidas pode acessar a página da Recuperação Judicial da Oi – http://www.recjud.com.br.