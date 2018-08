Oi convocará assembleia para deliberar sobre aumento de capital, diz fonte

São Paulo – A Oi, a maior operadora de telefonia fixa do país, está prestes de convocar uma assembleia geral de acionistas para aprovar formalmente o plano de injeção de 4 bilhões de reais na companhia, parte das medidas do pacote de recuperação judicial do grupo, afirmou uma fonte com conhecimento direto do assunto.

Segundo a fonte, a companhia planeja fazer a convocação da assembleia nesta ou na próxima semana. Na assembleia, que será marcada para 30 dias após a convocação, o novo conjunto de acionistas principais da Oi também vai tentar obter uma decisão sobre a estrutura do novo conselho de administração da empresa.

A Oi não comentou o assunto. A empresa ingressou com o pedido de recuperação judicial em 2016, sob peso de 65 bilhões de reais em dívidas. Credores aprovaram em dezembro passado um plano de recuperação no qual vão se tornar os principais acionistas da empresa por meio da conversão de dívidas em ações. Essa conversão foi concluída na semana passada.

Apesar da nova composição de acionistas da Oi não ter sido formalmente anunciada ainda, a Reuters publicou em julho que um grupo de sete fundos de hedge norte-americanos vai ter ao final do processo 43 por cento da Oi. Entre os fundos estão Goldentree Asset Management, York Capital Management, Solus Alternative Asset Management, Canyon Capital Advisors, um veículo de investimento da Davidson Kempner Capital Management e outro administrado pela Brookfield Asset Management. Na segunda-feira, o York Capital afirmou que passou a controlar 7 por cento da Oi.

Estes fundos vão desempenhar um papel importante na eleição do novo conselho de administração da Oi.