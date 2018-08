Oi convoca assembleia de acionistas para aprovar aumento de capital

São Paulo- A Oi convocou uma assembleia geral de acionistas para o dia 3 de setembro, para a aprovação formal da injeção de capital de 4 bilhões de reais que faz parte do plano de recuperação judicial do grupo, informou a maior operadora de telefonia fixa do país em comunicado na noite de quarta-feira.

A AGE também deve deliberar sobre a chapa consensual indicada pela administração da empresa para o novo conselho de administração.

A empresa ingressou com o pedido de recuperação judicial em 2016, sob peso de 65 bilhões de reais em dívidas. Credores aprovaram em dezembro passado um plano de recuperação no qual vão se tornar os principais acionistas da empresa por meio da conversão de dívidas em ações. Essa conversão foi concluída na semana passada.