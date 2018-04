Oi contrata nova diretora para recuperar clientes corporativos

São Paulo – A Oi contratou Adriana Coutinho Viali, para assumir a Diretoria do Corporativo que atende grandes empresas, uma nova estrutura de negócios criada recentemente na empresa.

A executiva, que está voltando à companhia onde atuou nos anos de 2001 a 2004, em São Paulo, tem experiência no setor de telecomunicações e tecnologia da informação, com foco na rentabilidade do cliente corporativo, diz a empresa em nota.

Ex-diretora da Embratel – Claro, ela chega com o objetivo de promover a retomada do negócio corporativo e vai se reportar ao diretor comercial da Oi, Bernardo Winik. A companhia diz que está focada no negócio e na retomada das vendas após a aprovação do seu plano de Recuperação Judicial no final de 2017.

O segmento de negócios voltados a empresas (B2B, ou Business to Business) foi um dos que mais sofreu com a recuperação judicial da Oi.

Em 2017, a receita líquida do B2B totalizou 6,5 bilhões de reais, queda de quase 14,7% em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior. Entre os motivos para a queda, está a maior incerteza de outras empresas em relação à Oi, por conta do seu processo de recuperação judicial, aprovado em dezembro do ano passado.

A companhia diz que a crise econômica também foi responsável pela queda, assim como a redução da receita vinda do tráfego de voz, tendência em todo o mercado.

Além da troca de diretoria, a companhia também afirmou que investe “em soluções inovadoras de TI, de segurança da informação e na digitalização dos serviços, visando atender às demandas de seus clientes ao mesmo tempo em que aumenta as receitas não voz”.