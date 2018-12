Oi contrata consultoria para implementação do plano de investimentos

São Paulo – A operada de telefonia Oi contratou a empresa de consultoria Oliver Wyman para auxiliar na implementação do plano de investimentos, que prevê desembolsos de 7 bilhões de reais ao ano em um ciclo de três anos, informou a empresa em recuperação judicial em comunicado nesta segunda-feira.

“A Oliver Wyman aportará expertise para assegurar o acompanhamento e controle de execução dos investimentos de forma célere, eficiente e no melhor potencial de retorno”, disse a Oi em comunicado ao mercado.

Com o plano de investimento, a Oi pretende massificar a banda larga de alta velocidade na sua área de atuação, em particular com fibra ótica até a casa do cliente (FTTH), e promover a expansão da rede de acesso ao serviço 4,5G, disse a empresa.

“A companhia… já investiu cerca de 4 bilhões de reais nos nove primeiros meses deste ano. Com esse projeto, a Oi planeja chegar a 10 milhões de casas passadas com fibra (Homes Passed) até o final de 2021”, afirmou.