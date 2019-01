Oi conclui aumento de capital de R$ 4 bilhões

Luana Pavani, do Estadão Conteúdo

Por Luana Pavani, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A Oi informou que concluiu o aumento de capital no valor de R$ 4 bilhões, um dos passos de seu plano de recuperação judicial.

Em fato relevante, a companhia diz que ocorreu a subscrição e integralização da totalidade das 3.225.806.451 novas ações ordinárias emitidas na operação.

A conclusão se deu após período de sobras, com a subscrição no último dia 25 de janeiro de 1.604.268.162 ON.

Na mesma data, foram subscritas e integralizadas mais 272.148.705 ações ordinárias relativas ao compromisso com investidores e administradoras de fundos de investimentos (os chamados Investidores Backstoppers) ao preço de R$ 1,24 cada, sob a forma de American Depositary Shares.

Ao final, o capital da companhia passou a ser de R$ 32.538.937.370,00, representado por 5.954.205.001 ações, sendo 5.796.477.760 ações ordinárias e 157.727.241 preferenciais.