Oi apresenta novo posicionamento ao mercado corporativo

A transformação digital caminha a passos largos dentro das empresas. Prova disso é um levantamento feito pela consultoria IDC que aponta que o investimento em tecnologia e inovação vai representar mais de 50% do Produto Interno Bruto (PIB) da América Latina até 2022 e alcançará a marca de 380 bilhões de dólares. Não à toa, a Oi tem ampliado sua atuação no mercado de soluções digitais de TI e telecom, o que permitiu que a companhia registrasse um crescimento de 29% em receita em TI de janeiro a outubro de 2019, em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Diante desse cenário, a empresa lançou na última quarta-feira, 4, um novo posicionamento para o mercado corporativo que reforça sua atuação como provedora e integradora de soluções digitais. Durante o evento, que aconteceu no Palácio Tangará, em São Paulo, a companhia apresentou a Oi Soluções, que chega para fazer frente aos desafios tecnológicos dos clientes, que demandam cada vez mais serviços customizados para acelerar a transformação digital dos negócios, gerar receitas e reduzir custos. “É o momento de consolidar tudo o que construímos ao longo dos últimos anos para que o mercado conheça essa nossa visão de forma mais ampla e capilarizada. Estamos cada vez mais capacitados para apoiar os nossos clientes nos desafios de seus negócios”, afirma Adriana Viali, head na Oi Soluções.

A companhia tem investido em seu portfólio de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para o segmento nos últimos três anos e provê soluções que se baseiam na robustez e abrangência da rede da Oi, com mais de 376 000 quilômetros de fibra ótica e uma capilaridade de mais de 36 000 técnicos de campo. “Nosso primeiro diferencial é a experiência integrada, que garante uma visão conjunta de telecom e TI. Outro ponto é que oferecemos a maior infraestrutura de conectividade e temos profissionais espalhados pelo Brasil que prestam serviços tanto para a Oi internamente quanto para os clientes corporativos”, afirma Adriana.

Hoje, a Oi Soluções atende 57 000 empresas, entre públicas e privadas, distribuídas pelo país, com serviços de segurança, IoT, big data & analytics, cloud e data center, colaboração e serviços gerenciados, além dos serviços de dados e mobilidade. “Boa parte do que fazemos para esses clientes vem de uma visão consultiva e customizada. Ou seja, desenvolvemos integrações que se adaptam às condições do negócio, ao que o cliente precisa, no ecossistema que ele já tem”, diz Rodrigo Shimizu, diretor de marketing Oi Soluções.

Para completar, a Oi Soluções oferece um time especializado na execução de serviços consultivos, desenvolvimento de projetos customizados e operação. “Também somos a única operadora que trabalha com um time de profissionais que denominamos executivos de atenção. Eles atuam de forma dedicada para que o atendimento aos clientes corporativos seja efetivo, garantindo a melhor experiência dos serviços implantados”, afirma Shimizu.

Há ainda uma área dedicada à inovação, desenvolvimento de produtos e serviços. “Acreditamos que, além dos nossos serviços, precisamos oferecer integração com produtos de outras fontes. Para isso, temos o Oito, hub de empreendedorismo e inovação que nos dá acesso a várias tecnologias. Também há um showroom de cocriação com clientes em que entendemos os desafios das empresas e construímos soluções que apoiam a transformação digital de que eles precisam. Por fim, construímos um ecossistema robusto de parceiros estratégicos, com fornecedores e marcas renomadas para ter uma amplitude de soluções e possibilidades para o mercado corporativo”, explica.

Estreia na CCXP19

Para marcar o novo posicionamento da Oi Soluções, a empresa está presente na CCXP19, maior evento de cultura pop da América Latina, que acontece de 5 a 8 de dezembro no São Paulo Expo. O evento deve reunir mais de 240 000 pessoas, em uma área de 115 000 metros quadrados.

A companhia apresenta na CCXP19 o Gestão Digital 360º, nova solução que possibilita uma melhor gestão sobre a disponibilidade de recursos e a garantia do menor impacto nos negócios dos clientes em caso de falha em conectividade, TI ou segurança. A solução é inédita no país e exclusiva da Oi.

Por meio de um portal único e com a atuação ininterrupta do Centro de Operações de Rede, de Segurança e de TI, a solução gerencia com equipes multidisciplinares todos os serviços e produtos de TICs contratados pelo Grupo Omelete, organizador do evento, o que garante maior eficiência operacional e redução de custos. “Montamos um centro de operação para fazer a gestão da infraestrutura do evento e também temos um espaço para demonstrar esse novo serviço ao vivo para os clientes corporativos”, explica Shimizu.

A companhia é responsável por toda a infraestrutura de TI do evento. Monitora servidores, bancos de dados e aplicações usadas na CCXP19. Há também soluções de videomonitoramento e de internet das coisas (IoT) que visam acompanhar, por exemplo, a temperatura e o ruído do pavilhão, a energia dos equipamentos e até mesmo quais atrações estão com mais filas.

Além disso, a Oi provê toda a conectividade por meio de wi-fi, 4G e 5G. São cerca de 60 quilômetros de fibra ótica no evento para que a internet esteja disponível para todos os visitantes. A empresa também implantou várias proteções tanto para dispositivos quanto para a rede a fim de prevenir ataques de hacker e fraudes no ecossistema da CCXP19.

“A principal melhoria para o evento é a disponibilidade, ou seja, a garantia de que todos os serviços estarão 100% acessível com uma arquitetura de contingência. Diante de qualquer falha, identificamos e atuamos rapidamente para restabelecer o serviço o mais rápido possível, sem impactar os visitantes”, explica. “Além disso, há ganhos de eficiência e gestão na operação do evento”, finaliza. Assim, a Oi Soluções cumpre seu papel de apoiar empresas de todos os portes em seus processos de digitalização, automação, produtividade e gestão do negócio.