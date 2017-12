Oi apresenta novo plano de recuperação judicial

São Paulo – A empresa de telecomunicações Oi SA protocolou na terça-feira uma nova versão do plano de recuperação judicial à 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, com termos mais favoráveis para os detentores de bônus e credores governamentais em uma tentativa de conseguir a aprovação em uma reunião de credores marcada para 19 de dezembro.

A Oi disse em fato relevante, divulgado na noite de terça-feira, que os detentores de títulos terão permissão para negociar sua dívida por até 75 por cento do capital da operadora, permitindo que a Oi seja efetivamente adquirida pelos credores.

O plano anterior apresentado pela Oi com aprovação de seu conselho limitava a troca de dívida por capital a 25 por cento do capital da companhia e foi fortemente criticado pelos detentores de títulos.

A empresa também mudou os termos de reestruturação para os créditos da agência reguladora Anatel.

As multas serão pagas em 20 anos, com ajuste taxa básica de juros, a Selic.

A Oi disse que um grupo de titulares de bônus confirmou estar disposto “a prontamente fornecer ou obter compromissos firmes de garantia da subscrição integral do aumento de capital de 4,0 bilhões de reais previsto no plano”.