Oi: administrador decide discutir plano e depois fazer votações

Rio – O presidente da assembleia geral de credores da Oi, Arnold Wald Filho, sócio do escritório de advocacia que atua como administrador judicial do processo, decidiu pela inversão da ordem dos trabalhos do dia. Com isso, será aberta logo mais a etapa de explanação e discussão do plano de recuperação junto aos credores.

Em seguida, ocorrerá a votação pela manutenção de um plano único, abrangendo todas as empresas que fazem parte do grupo Oi, ou o plano será desmembrado com propostas individuais para a reestruturação de cada uma dessas empresas.

“Ou seja: continua a necessidade de se votar antes na modalidade do plano e, depois, no plano em si. Vamos inverter para que o plano seja discutido pela assembleia, que depois poderá votar a forma e o conteúdo”, explicou Wald, na retomada da assembleia.

A sessão ficou pouco mais de uma hora paralisada para discutir a ordem dos trabalhos a pedido dos bondholders.

Os participantes aproveitaram o intervalo para almoço nos food trucks instalados ao redor do pavilhão onde ocorre a assembleia, no Riocentro.