São Paulo – A Oi adiou para o dia 17 de setembro a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para deliberar sobre o aumento de capital previsto no plano de recuperação judicial da empresa, que estava agendada para o dia 3 de setembro.

A Oi disse que o adiamento é para garantir aos acionistas tempo suficiente para avaliarem as novas matérias que serão colocadas em deliberação, como a eleição do presidente do conselho de administração.