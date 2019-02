OGX assina concessão de cinco blocos na Colômbia

São Paulo – A OGX Petróleo e Gás Participações informou hoje (21/03) que assinou com a Agência Nacional de Hidrocarburos de Colombia (ANH) os contratos de concessão para os cinco blocos exploratórios adquiridos no Open Round Colômbia 2010, realizado em 22 de junho de 2010, na cidade de Cartagena, Colômbia.

Segundo o comunicado da OGX, foram assinados, em 18 de fevereiro de 2011, os contratos de Exploração & Produção (E&P) para os blocos VIM-5, na bacia do Vale Inferior Madalena, e VMM-26, na bacia do Vale Médio Madalena, assim como os contratos de TEA (Technical Evaluation Agreement), em 16 de março de 2011, para os blocos CR-2, CR-3 e CR-4, na bacia de Cesar-Ranchería. “Com isso, se iniciam as operações da OGX em três novas áreas de elevado potencial exploratório”, diz a nota da companhia.

“As assinaturas desses contratos marcam a entrada da OGX em um novo ciclo exploratório, numa nova fronteira de atuação, onde temos experiência e conhecimento diferenciados para realizar importantes descobertas”, comentou Paulo Mendonça, diretor-geral da OGX, na nota. Conforme o comunicado, a companhia está em fase de contratação de empresas para aquisição de dados sísmicos e espera começar suas atividades exploratórias inicialmente nos blocos VIM-5 e VMM-26.