Oferta da Fox abre capítulo final na disputa pela Sky

Bengaluru, Nova York e Londres – A Twenty-First-Century Fox desencadeou um prazo de 46 dias para elevar a sua oferta pela Sky, em sua disputa com a Comcast pelo controle do grupo britânico de TV paga.

Sob as regras de aquisição britânicas, a Fox de Rupert Murdoch tem até 22 de setembro para fazer uma oferta superior à da Comcast de 14,75 libras por ação da Sky, que avalia a emissora em 25,9 bilhões de libras (33 bilhões de dólares), depois de formalizar sua oferta de 14 libras por ação.

A Comcast atrapalhou a tentativa da Fox de comprar os 61 por cento da Sky que ainda não possui no início deste ano e a mais recente oferta da gigante norte-americana de cabo, que foi apresentada em julho, foi recomendada para os acionistas poradministradores independentes da emissora.

A Fox publicou seu documento de oferta formal, sem melhorar seu preço, na terça-feira, colocando em ação um cronograma para acabar com a incerteza sobre o futuro da Sky, iniciando um período de 46 dias durante o qual a Fox e a Comcast podem elevar suas ofertas.

Se a situação não estiver resolvida até lá, o Painel de Aquisições da Grã-Bretanha poderá realizar um leilão para acabar com a complexa e longa batalha transatlântica pela Sky.

No entanto, a Fox pode optar por abandonar o acordo com a Sky em vez de superar a oferta da Comcast, disseram pessoas a par do assunto.

As ações da Sky subiram na quarta-feira, sinalizando que os investidores esperam que a guerra de lances continue.

No documento, a Fox disse que estava mudando de um esquema de acordo para uma oferta. Isso significa que pode optar por reduzir seu limite de aceitação dos acionistas minoritários da Sky de 75 por cento para uma maioria simples de todas as ações da emissora, incluindo sua participação de 39 por cento.

“O lançamento de uma oferta oferece à Fox mais flexibilidade, caso desejem voltar com um número maior”, disseram analistas da Olivetree Financial. “Um esquema é complicado porque você precisa constantemente coordenar suas ações e intenções com o conselho da Sky.”

