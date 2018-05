Odebrecht recebe nova oferta por SuperVia

São Paulo – Um grupo liderado pela Starboard Restructuring Partners fez à Odebrecht uma oferta vinculante pela concessionária de transporte ferroviário do Rio de Janeiro SuperVia, afirmou uma fonte com conhecimento do assunto.

A empresa de investimentos BlueOrange Capital e a RTM Brasil também se juntaram à Starboard para fazer a oferta pela SuperVia, acrescentou a fonte.

O fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos, Mubadala Development fez uma oferta pela SuperVia meses atrás, mas a Odebrecht não aceitou a avaliação feita para a empresa pelo fundo.

Representantes da Odebrecht, BlueOrange e Starboard não comentaram o assunto de imediato.

A Odebrecht TransPort, empresa com foco em mobilidade urbana, concessões rodoviárias, sistemas integrados de logística e aeroportos do grupo de engenharia, assumiu o controle acionário da SuperVia em 2011.