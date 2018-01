Odebrecht pagará multa de US$ 17,9 mi à Guatemala por propinas

Cidade da Guatemala – A construtora brasileira Odebrecht fez um acordo para pagar ao governo da Guatemala uma multa de US$ 17,9 milhões como reparação econômica pelos “fatos delitivos” investigados em um escândalo de propinas no país, informou nesta quarta-feira a procuradora-geral, Thelma Adana.

A procuradora anunciou em entrevista coletiva o compromisso firmado entre as partes dentro das investigações realizadas pelas propinas pagas pela construtora brasileira no país.

Além do acordo, a Odebrecht colabora com o Ministério Público da Guatemala no caso, assim como dois diretores da empresa.