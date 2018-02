Odebrecht diz que não tem interesse em venda de ações da Braskem

São Paulo – O grupo Odebrecht afirmou nesta quarta-feira que segue sem interesse em vender ações que detém na petroquímica Braskem, apesar de negociações com bancos sobre seu endividamento e estrutura financeira.

“A Odebrecht reafirma que não tem interesse em vender ações da Braskem”, afirmou a companhia em resposta a reportagem publicada mais cedo pelo jornal Valor Econômico que afirma que o grupo de engenharia está negociando empréstimo de entre 2,5 bilhões e 3,5 bilhões de reais para fazer frente a compromissos financeiros e projetos.

A Odebrecht detém 50,1 por cento das ações com direito a voto da Braskem e a Petrobras possui 47 por cento.

“Existe um interesse mútuo entre Odebrecht e credores de assegurar rigidez financeira ao grupo, uma vez que a Odebrecht, além de um novo modelo de governança corporativa e um sistema já implantado de prevenção, detecção e punição de desvios éticos, tem ativos comprovadamente sustentáveis, com fluxo de caixa compatível com suas obrigações”, afirmou o grupo no comunicado à imprensa.

Segundo a Odebrecht, o grupo já vendeu ativos 7,5 bilhões de reais em ativos e reestruturou dívidas de 11 bilhões de reais daAtvos, antiga Odebrecht Agroindustrial, e de 5 bilhões de dólares da Ocyan, anteriormente chamada de Odebrecht Óleo e Gás.

No Peru, o grupo afirma que está aguardando autorização do governo para finalizar venda da hidrelétrica Chaglla para a chinesa Three Gorges Corp por cerca de 1,4 bilhão de dólares.

O grupo brasileiro afirmou que 90 por cento de seus títulos de dívida vencem a partir de 2025 e que dois terços dessa parcela de 90 por cento vencem em 2042 ou são perpétuos.