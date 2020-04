Credores da Odebrecht aprovaram planos de recuperação judicial de 12 de 20 subsidiárias do grupo em uma assembleia online que durou mais de oito horas.

Os planos de reestruturação das oito companhias restantes serão votados entre maio e junho.

Os credores não concordaram com a proposta inicial do conglomerado de consolidar todas as 20 subsidiárias em um único plano.