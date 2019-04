O reinado da Netflix está perto do fim?

Precisando provar aos investidores que conseguirá se manter relevante em meio à concorrência que só cresce, a empresa de streaming Netflix divulga nesta terça-feira, 15, seus resultados do primeiro trimestre.

Presente em mais de 190 países e valendo 152 bilhões de dólares na bolsa, a expectativa é que a empresa reporte faturamento na casa dos 4,5 bilhões de dólares no trimestre, crescimento de pouco mais de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa também deve anunciar cerca de 9 milhões de novos usuários, que se somarão aos mais de 140 milhões de assinantes pelo mundo.

Os resultados são bons, mas os investidores estarão mesmo de olho no futuro. A concorrente Disney anunciou na semana passada os preços de seu novo serviço de streaming, que será o mais barato em operação nos Estados Unidos. O movimento fez as ações da Netflix caírem 4% na sexta-feira, com perda de seis bilhões de dólares em valor de mercado. A Disney fechou um acordo de 71,3 bilhões de dólares para comprar a 21st Century Fox, e terá em seu catálogo, além dos tradicionais filmes de princesas e animações da Pixar, sucessos como “Star Wars” e a animação “Os Simpsons”.

E a empresa do Mickey Mouse não é a única concorrente. A Apple, que vê as vendas de celulares iPhone em queda, anunciou em março que também terá um serviço de streaming próprio, com orçamento de 1 bilhão de dólares para a produção de conteúdo. Já a compra da empresa de telecomunicações AT&T pela Warner também fará o serviço de streaming da companhia, o HBO Go, contar com conteúdo de sobra de séries como “Game of Thrones” (cuja última temporada começou neste domingo), “Friends” e a franquia “Harry Potter”.

Nessa guerra, a Netflix tem na manga o fato de ter sido pioneira no serviço de streaming, que começou a vender em 2010, além de ser dona de conteúdo original de sucesso, em séries como “House of Cards”. O problema é que parte do sucesso da empresa está em oferecer em seu catálogo conteúdo de terceiros — terceiros que, agora, não estarão mais dispostos a vender seus seriados, colocando-os nas próprias plataformas. Para 2019, a Netflix anunciou que vai investir 10 bilhões de dólares na produção de conteúdo próprio.

Com a concorrência cada vez mais acirrada, a vida vai ficando cada vez mais cara para a Netflix. O peso deste investimento crescente no balanço deve ficar mais claro nesta terça-feira.