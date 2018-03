O que acontece com BRF não é “nada anormal”, diz Abilio Diniz

Rio de Janeiro – “Nada anormal” é como o presidente do Conselho de Administração da BRF, Abilio Diniz, interpreta o momento atual da empresa. A companhia realizará no dia 26 de abril uma Assembleia Geral Extraordinária que pode decidir pela destituição do atual Conselho, conforme proposto pelos fundos de pensão Petros, da Petrobras, e Previ, do Banco do Brasil.

Durante palestra na convenção da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Abilio afirmou que o que a BRF vive são coisas típicas de grandes corporações. O empresário disse ainda estar “sereno e tranquilo” nesse momento.

Para Abilio, a BRF sofreu com uma “conjugação de resultados provenientes de fatores internos e externos”.

Ele criticou acionistas da empresa, sem dizer a quem se referia. Disse que houve “exacerbação por parte de alguns acionistas”.

O empresário concluiu dizendo que a BRF “vai se recuperar e superar isso”. “É uma grande empresa e vai continuar crescendo”, afirmou.