O quanto um carro pode ser crucial para o sucesso dos negócios?

Todo mundo sabe da paixão do brasileiro por carros. Mas, quando o veículo é seu instrumento de trabalho, o vínculo afetivo é ainda maior. Esse é o caso de Jaelson de Oliveira, de 30 anos, que construiu uma história bem-sucedida nos negócios junto com sua parceira inseparável, uma Peugeot Boxer. Ela o acompanha prestando serviço de entregas para transportadoras há dez anos e, juntos, já rodaram quase 750 000

quilômetros Brasil afora.

Por isso, muito mais que um meio de transporte ou uma ferramenta de trabalho, o utilitário se tornou parte de sua trajetória. O empreendedor diz que, a bordo dele, já dirigiu em todos os estados do país, reunindo muitas histórias marcantes para contar. Como a vez em que o veículo ficou 15 dias no Rio Amazonas para chegar a Manaus. “Fui com ele para Porto Velho – 4 000 quilômetros. De lá sai uma balsa que leva a Manaus, porque não há estradas diretas. Cheguei à cidade depois de 15 dias no rio, fiz a entrega e retornei via Belém, após mais sete dias de balsa. A entrega era de lâmpadas de gás, que não podiam ser transportadas por avião, sob o risco de explodirem”, recorda-se.

“Quando olho para trás, aí vejo tudo o que esse carro me deu. Ele me proporcionou muita coisa boa” Jaelson de Oliveira, de 30 anos

Cuidadoso com o automóvel, Jaelson segue à risca as recomendações preventivas da Peugeot. Como resultado, mesmo após milhares de quilômetros na estrada, ele afirma que a Boxer nunca o deixou na mão, reforçando os atributos que ele buscava num veículo para seu negócio uma década atrás, quando o comprou, como confiança, conforto e durabilidade. “Nunca deixei de chegar ao destino. Sempre cheguei. Com os amigos, fazemos comparações e o pessoal desacredita. Esse carro tem mais de 700 000 quilômetros rodados e nunca teve problemas com motor ou câmbio”, fala. “E, durante todos esses anos, não precisei acionar o seguro por falhas no automóvel. Nunca tive imprevistos, ele é muito guerreiro.”

Conheça melhor, no vídeo a seguir, a história de Jaelson e sua grande parceira detrabalho:



