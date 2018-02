Inovação está no DNA de CAPRICHO. Além de fonte de informação para um público antenado e digital, a maior marca jovem do Brasil ampliou seus negócios com a venda de produtos que levam o seu nome. Atualmente, conta com um portfólio de 100 itens assinados, como cadernos, mochilas e tênis, de um total de 13 contratos de licenciamento.

Em 2017, CAPRICHO faturou cerca de 100 milhões de reais com as comercialização dessas mercadorias, com uma média de 10 milhões de artigos vendidos por ano.

Os planos são ambiciosos: CAPRICHO inaugurou em dezembro uma pop up store que concentra os produtos da marca. “Nosso objetivo com a loja é facilitar a compra dos produtos para as garotas que sempre nos questionam sobre onde encontrá-los. Agora, elas têm a nossa loja para isso”, explica Glória Bolani Porteiro, gerente de licenciamento da marca.

A primeira unidade está situada no Shopping Cidade São Paulo, na capital paulista. Em abril, o estabelecimento migra para o Tietê Plaza Shopping, também em São Paulo, onde ficará até setembro. E os planos vão além de lojas próprias: a marca quer angariar franqueados.

“CAPRICHO é a lovebrand da adolescente brasileira. O foco na produção de conteúdo 100% digital e na ampliação da linha de licenciamento já mostra os frutos: aumento de audiência e das vendas de produtos com a assinatura da marca”, diz Thiago Theodoro, redator-chefe de CAPRICHO.

O novo passo de CAPRICHO faz parte de uma tendência seguida por muitas marcas. Mesmo as que nasceram no cenário virtual e migraram para lojas físicas. “Embora o mundo digital resolva muita coisa do negócio, o espaço físico traz uma estatura e uma musculatura para a marca mostrar todo o potencial que ela tem”, diz Katia Fontana, especialista em consultoria de branding.