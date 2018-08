O negócio que fez de George Clooney o ator mais bem pago do mundo

São Paulo – George Clooney é o ator mais bem pago do mundo, de acordo com o ranking anual da revista Forbes. Mas o motivo não são os filme do astro, que está um tanto fora de circuito.

O que rendeu uma pequena fortuna a Clooney foi sua marca de tequila Casamigos, comprada pela inglesa Diageo por 1 bilhão de dólares em junho de 2017. Com a venda, Clooney embolsou algo em torno de 233 milhões de dólares.

Na conta da Forbes, Clooney recebeu um total de 239 milhões de dólares entre junho de 2017 e junho de 2018, contando o negócio com a Diageo e ganhos com filmes antigos.

Com a venda, Clooney chegou a afirmar que não precisa mais atuar. “Atuar era a minha forma de pagar o meu aluguel, mas eu vendi a minha empresa de tequila por um bilhão de dólares, então não preciso mais de dinheiro”, disse em tom de brincadeira numa entrevista ao The Sunday Times. Agora, o astro de 56 anos se dedica a projetos do seu interesse. O último filme de Clooney é de 2016.

A Casamigos foi criada por Clooney com Rande Gerber (marido de Cindy Crawford) e Mike Meldman. Na época, eles disseram à imprensa que fizeram a bebida “caseira” para as festas em suas casas em Cabo San Lucas, no México.

Com o tempo, e a fama da tequila estendida para além das festas particulares dos amigos, eles decidiram investir juntos em uma destilaria para vender a bebida, com uma marca própria. A ideia de uma tequila “artesanal”, feita por famosos ajudou bastante.

Nos últimos anos, as vendas da Casamigos subiram 54% nos Estados Unidos, mesmo com os pretenciosos preços, de 45 a 55 dólares por garrafa.

A Diageo é dona das marcas Smirnoff, Guinness e Johnnie Walker. A gigante inglesa viu na marca caseira de Clooney uma oportunidade de se aproximar de um público em busca de bebidas premium. O desafio da empresa é fazer valer o alto preço que pagou pela destilaria do ator.

Mas esse não é um problema de Clooney.