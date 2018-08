O golaço do Magazine Luiza na Copa do Mundo: 1 milhão de TVs vendidas

São Paulo – Durante a Copa do Mundo 2018 na Rússia, muitos brasileiros aproveitaram para comprar uma nova televisão para acompanhar os jogos em grande estilo. Assim como outros varejistas, o Magazine Luiza usou a ocasião para turbinar suas vendas.

A companhia marcou um golaço. Em apenas um semestre, vendeu mais de 1 milhão de aparelhos. É quase um televisor novo para cada 200 brasileiros. Em smart TVs, com acesso a internet, ela mais que dobrou sua participação de mercado na categoria, de acordo com o presidente Frederico Trajano.

Além da Copa, que já impulsionaria as vendas de televisões naturalmente, a empresa fez uma campanha de marketing chamada “Sai Zica”, em que sugeriu que os consumidores trocassem seus aparelhos mais antigos, da época da derrota por 7 a 1 contra a Alemanha, por equipamentos novos.

A empresa comprou milhares de aparelhos velhos, mas vendia outros mais modernos e, consequentemente, mais caros. “Vendemos muita televisão 4K”, afirmou Trajano em conferência com analistas.

A promoção também aumentou o fluxo de clientes nas lojas, já que levava o consumidor a trocar presencialmente seu equipamento antigo. Apesar da grande participação de televisões no crescimento das vendas, a empresa afirmou que todas as categorias viram aumento na participação de mercado.

Os resultados da companhia surpreenderam novamente os analistas. A varejista divulgou lucro líquido de 140,7 milhões de reais no segundo trimestre de 2018, alta de 94,5% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.

No segundo trimestre do ano, as vendas totais, incluindo lojas físicas, e-commerce tradicional e o marketplace, cresceram 43,3% para 4,6 bilhões de reais. As vendas do e-commerce subiram 66,1% no trimestre, comparado ao crescimento do mercado de 13,2%, segundo o E-bit. Foi o maior crescimento trimestral dos últimos anos.

Depois da divulgação dos resultados ontem, 6, as ações do Magazine Luiza abriram o pregão em alta de mais de 5% na manhã desta terça-feira. Na máxima, os papéis chegaram a subir mais de 7%, sendo negociados acima dos 146 reais, cada um.