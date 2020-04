O futuro dos 354 mil metros quadrados de espaços compartilhados no Brasil

O Sudeste concentra o maior número de espaços compartilhados do Brasil, sendo que o estado de São Paulo se destaca com 82% de toda ocupação da região, segundo o Censo de 2018 realizado pela Coworking Brasil. De acordo com a Cushman & Wakefield, são 276.000 metros quadrados locados para operadores de espaços flexíveis. Em seguida, aparece o estado do Rio de Janeiro, com 57.200 metros quadrados ou 17% do total.

Segundo Jadson Andrade, gerente de pesquisas de mercado da consultoria, nos últimos seis anos, o valor do aluguel por metro quadrado caiu 32%, ao passar de 103,80 reais em 2013 para 70,70 reais em 2019. A expectativa para 2020 era de uma retomada dos preços para 74 reais. No entanto, com o cenário incerto, fica a dúvida.

Concentração de mercado

WeWork e Regus respondem por três quartos dos espaços flexíveis no Rio e em São Paulo (em %)

Empresa Rio de Janeiro WeWork 37 Regus 40 Delta Business Center 5 MyOffice 4 Your Studio Coworking 6 Spaces 8

Empresa São Paulo Go Work 4 WeWork 63 Regus 15 Place2Work 2 Cubo Coworking 7 Delta Business Center 2 Spaces 3 Outros 4

Fonte: Cushman & Wakefield