O fast food onde Eduardo Bolsonaro trabalhou nos EUA não tem hambúrguer

A rede de fast food norte-americana Popeyes tem 3.100 restaurantes pelo mundo e milhares de funcionários. Há 14 anos, um desses funcionários foi Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro.

O deputado pode ser indicado pelo presidente para assumir a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Um dos argumentos para a qualificação do político para o cargo, segundo ele, seria sua experiência no país, além da atuação na Comissão de Relações Exteriores da Câmara. “Tenho vivência pelo mundo, já fiz intercâmbio, já fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos”, disse o parlamentar na semana passada.

Hoje, o político reforçou a importância de sua atuação no país. Em sua conta no Twitter, postou um vídeo gravado em 2017 em que mostra a lanchonete em que trabalhou durante seu intercâmbio em 2005, durante a faculdade. Ele afirma que foi caixa e atendente.

No entanto, a Popeyes é especializada em frango frito e não tem hambúrguer de carne bovina no menu. Concorrente do KFC, é a segunda maior rede de fast food baseada em frango do mundo. Em algumas regiões, há até frutos do mar empanados e fritos, mas o foco é a carne de frango com tempero típico de Louisiana, estado no sul dos Estados Unidos.

Estrangeiro,20 anos e num trabalho humilde era respeitado nos EUA.Pagava minhas contas lá e aprimorei meu inglês sem dar gastos aos meus pais. No Brasil a imprensa me desdenha e deturpa minha fala. De fato o Brasil não é p/amadores.Até quando comeremos merda e arrotaremos caviar? pic.twitter.com/Chf164NEVt — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) 16 de julho de 2019

História

A rede nasceu em 1972 em New Orleans como “Chicken on the Run” (algo como Frango em Fuga) para vender pratos de frango ao estilo sulista. Depois de alguns meses de resultados baixos, a rede foi reaberta com o nome de Popeyes.

A primeira franquia foi aberta em Louisiana, em 1976, e a empresa abriu a primeira operação internacional em 1984, com um restaurante em Toronto, no Canadá. Atualmente, são mais de 3.100 restaurantes pelo mundo.

A rede foi comprada em 2017 pela Restaurant Brands International (RBI), mesma holding dona do Burger King e controlada pela brasileira 3G Capital. O objetivo é desenvolver globalmente a marca, que estava concentrada em poucos países. Como comparação, o Burger King tem quase 18 mil unidades pelo mundo.

A RBI teve vendas de 32,3 bilhões de dólares em 2018. A Popeyes contribuiu com vendas de 3,7 bilhões de dólares no ano, com crescimento de 8,9% em relação ao ano anterior.

No Brasil

A Popyeyes abriu a primeira unidade no Brasil em outubro de 2018, pelas mãos da BK Brasil. O plano, na época, era investir 1 bilhão de reais na abertura de 300 restaurantes no mercado brasileiro.

A empresa quer repetir com o Popeyes a proeza que realizou com o Burger King, que era uma rede desconhecida ao chegar no Brasil e hoje tem centenas de unidades e concorre diretamente com o McDonald’s. Até agora, já foram inauguradas 18 unidades no país.

O ritmo de expansão continua acelerado, com 94 aberturas tanto do Burger King quanto do Popeyes nos últimos 12 meses. No Brasil, teve receita operacional de 665 milhões de reais no primeiro trimestre do ano, alta de 38%. Já em 2018, a receita foi de 2,3 bilhões de reais, alta de 32%, O grupo não informa a divisão da receita entre as duas marcas