Há dez anos, quando a sétima franquia da escola canadense Maple Bear desembarcou em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, o ensino bilíngue ainda era novidade. Não bastasse esse desafio, Richard Debre, que havia investido no negócio junto a um sócio e com a ajuda dos pais, tinha outro: ele tinha apenas 21 anos de idade. Precisava enfrentar a resistência de quem desconfiava do método e de sua capacidade de gerir uma escola e um negócio.

“Foram dois processos: o de apresentação da escola e o de convencimento. Foi um grande desafio. Eu estudei muito, visitei outras escolas no Brasil e no Canadá, apropriei-me de todo o conteúdo que pude absorver. Atendia aos pais diariamente, independentemente do horário, para fazer com que eles acreditassem no nosso trabalho”, conta Debre, agora com 31 anos.

O empresário também visitou escolas, conversou com alunos e profissionais e buscou referências para criar em sua unidade o ambiente que achava ideal. “Busquei aliados, pessoas no mercado para fazer parte da minha equipe que, além de capacitadas, acreditassem na mesma coisa. De professores e coordenadores até os profissionais da limpeza”, explica.

Deu certo. Quando abriu a escola, eram apenas cinco funcionários e sete alunos. No segundo ano, já eram 60 estudantes. Hoje, são 375 alunos dos ensinos infantil, fundamental I, fundamental II e médio — o último inaugurado neste ano —, e 70 funcionários que fazem o negócio ir para frente. No ano passado, foi realizada a formatura da primeira turma do 9º ano. Atualmente, já não há mais vagas para o ensino fundamental e algumas turmas têm fila de espera. E o empreendedor não quer parar por aí. “Tenho planos de expansão na área de educação, quero ter outras unidades.”

O segredo do sucesso, segundo Debre, foi unir três antigas paixões: crianças, educação e inglês. Ele já estudava pedagogia e dava aulas do idioma quando decidiu empreender. “Unir tudo isso foi o que despertou meu senso empreendedor. Acredito que ter um negócio que una o que você ama e a oportunidade de mercado é um dos grandes motivos para ter êxito”, diz. Mas para gerir um negócio, ressalta, conhecimento é essencial. “O empreendedor tem que conhecer de verdade aquilo que vai oferecer e o que as outras pessoas já oferecem. Você precisa entender de administração, ser um bom líder, conhecer o negócio, mas precisa também entender de verdade com o que você está trabalhando.”

O bom relacionamento com a rede franqueadora também foi importante. Ele participou de vários projetos-pilotos da Maple Bear e hoje realiza treinamentos para novos líderes e coordenadores da rede, além de ser parte da equipe do Conselho Pedagógico Nacional da Maple Bear no Brasil. A escola também recebe frequentemente treinamentos com profissionais canadenses. “O que é muito legal na franquia é a criação de uma comunidade colaborativa. Você constrói uma rede e se comunica com pessoas que pensam e acreditam no mesmo que você. No meu caso, eu queria dar uma cara nova para a educação”, conta.

