O drama da Theranos, uma empresa promissora do Vale do Silício

A Abbott, uma empresa do início do milênio, desenvolveu um aparelho que detecta níveis de uma proteína que permite estimar o risco de ataque cardíaco, com apenas um par de gotas de sangue. O aparelho está hoje em um terço dos hospitais americanos.

A Theranos não teve essa paciência. As maiores vítimas da fraude, de acordo com o Wall Street Journal, são uma “trilha de pacientes agoniados”, cujos exames de sangue perpetrados pela Theranos se revelaram errados. Depois deles, vêm os investidores. E a própria Elizabeth, que se entregou com tanto afinco ao trabalho que acabou tomando atalhos imperdoáveis. No perfil que escreveu sobre ela na New Yorker, Ken Auletta entrevistou sua mãe, que lhe disse: “Como mãe, eu espero que em algum momento ela finalmente tenha tempo para si mesma.” Ao que tudo indica, agora vai ser obrigada a ter.