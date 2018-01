Nvidia se une a Uber e VW no desenvolvimento de direção autônoma

Las Vegas, Estados Unidos – A Nvidia se unirá ao Uber Technologies e à Volkswagen, num momento em que as plataformas de inteligência artificial da fabricante de chips faz avanços na indústria de veículos automotivos.

A companhia, que já tem parcerias no setor com companhias como a Tesla e a chinesa Baidu, fabrica chips de computação gráfica e vem expandindo a sua atuação para tecnologia de carros autônomos.

O presidente da Nvidia, Jensen Huang, disse na conferência de tecnologia CES, em Las Vegas,que a frota de carros autônomos do Uber estava usando sua tecnologia, que ajuda os carros sem motoristas a perceberem o mundo a volta e tomarem decisões em frações de segundo.

A Uber tem usado a tecnologia de computação GPU da Nvidia desde que a primeira frota teste de utilitários da Volvo SC90 foi implementada em 2016 em Pittsburgh e Phoenix.

O programa de direção autônoma da Uber foi afetado este ano por um processo judicial em San Francisco aberto pelo rival Waymo sob alegação de roubo de segredo comercial.

A Nvidia informou, contudo, que o programa de direção autônoma do Uber ganhou força depois que 1 milhão de milhas foram percorridas apenas nos últimos 100 dias.

Com a Volkswagen, a Nvidia disse que estava incorporando sua tecnologia de inteligência artificial na linha futura da montadora alemã, usando sua nova plataforma Drive IX. A tecnologia permitirá as chamadas capacidades de “copiloto inteligente” baseadas em processamento de dados de sensores dentro e fora do veículo.

Até agora, 320 companhias envolvidas no segmento de carros autônomos – sejam desenvolvedores de softwares, montadoras e fornecedores – estão usado o Nvidia Drive, anteriormente chamado de Drive PX2, segundo a empresa.

Huang afirmou que a Baidu e a fornecedores de auto-peças alemã ZF Friedrichshafen selecionaram a Nvidia Drive para o desenvolvimento da sua plataforma de computação AV na China.

A Nvidia acrescentou que os primeiros processadores Xavier seriam entregues aos clientes neste trimestre. O sistema em um chip entrega 30 trilhões de operações por segundo usando 30 watts de energia.

A Nvidia vai colaborar com a startup do Vale do Silício Aurora, cofundada pelo ex-diretor do programa autônomo do Google Chris Urmson, para o desenvolvimento de uma nova plataforma hardware de direção autônoma usando o processador Xavier, afirmou Huang.

Apostas de que a Nvidia se tornará líder em chips para carros sem motoristas, centros de dados e inteligência artificial mais do que duplicaram o preço das ações nos últimos 12 meses, levando a empresa do Vale do Silício a registrar o terceiro melhor desempenho do S&P 500 durante esse período.