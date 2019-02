Nutrien reverte prejuízo em lucro líquido de US$ 3,2 bilhões no 4º tri

São Paulo – A Nutrien, companhia canadense de fertilizantes formada com a fusão entre Agrium e Potash Corporation of Saskatchewan, registrou lucro líquido de US$ 3,202 bilhões no quarto trimestre de 2018, encerrado em 31 de dezembro, conforme comunicado divulgado na noite da quarta-feira, 6.

Com o resultado, a companhia reverteu o prejuízo de US$ 76 milhões obtido em igual período do ano anterior para lucro líquido. O lucro líquido ajustado foi de US$ 335 milhões (US$ 0,54 por ação) no período.

Já as vendas cresceram 248%, de US$ 1,081 bilhão no quarto trimestre de 2017 para US$ 3,762 bilhões no quarto trimestre de 2018. Em igual intervalo, a companhia atingiu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de US$ 944 milhões, ante US$ 210 milhões no quarto trimestre de 2017.

“A Nutrien apresentou excelentes resultados operacionais e estratégicos em 2018, e vemos novas oportunidades de crescimento significativo dos lucros e melhoria dos negócios em 2019”, comentou o CEO da companhia, Chuck Magro.

“Em 2019, esperamos uma forte demanda por insumos agrícolas no primeiro semestre do ano, com a janela de aplicação limitada no outono de 2018, uma melhora recente nos preços das safras e maior área de milho nos EUA”, acrescentou Magro, referindo-se à expectativa da companhia com maior demanda na primavera.

A companhia afirmou ainda que está tomando medidas para reduzir o impacto potencial dos reflexos da disputa comercial entre Estados Unidos e China. Isso porque as tarifas retaliatórias aplicadas pelos dois países incluem produtos de proteção de cultivos.

A Nutrien espera um forte mercado de sementes nos EUA em 2019, sustentado no aumento da área plantada de milho e de algodão.

Para todo o ano de 2019, a Nutrien estima lucro líquido ajustado entre US$ 2,80 a US$ 3,20 por ação e Ebtida ajustado de US$ 4,4 bilhões a US$ 4,9 bilhões.