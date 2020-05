“Nunca desmereci o valor de uma vida”, diz dono dos restaurantes Madero

A rede de restaurantes Madero tem registrado queda de 25% nas vendas em lojas reabertas durante a pandemia do novo coronavírus, afirmou o presidente Junior Durski em entrevista à Exame.

Segundo ele, a informação veiculada neste sábado sobre o movimento de apenas 30 pessoas ao invés de 400 como antes da pandemia era de três semanas atrás. “Estamos retomando o movimento aos poucos, apesar de entender que as pessoas estão sofrendo com a crise econômica”, diz.

Atualmente são 33 unidades abertas em shoppings de Santa Catarina, ruas do Paraná e uma unidade no Mato Grosso do Sul. “As pessoas estão em pânico e sumindo de todos os comércios, não apenas do Madero”.

Nos deliverys a venda corresponde a 35% das vendas consideradas normais antes da pandemia.

O empresário afirma ainda ter demitido 600 pessoas, entre elas trainees, arquitetos e engenheiros ligados ao projeto de expansão da marca, que previa a abertura de 45 novos restaurantes este ano. E, somente com a retomada economia as pessoas podem, possivelmente, ser recontratadas.

“Nunca desmereci o valor de uma vida e não é o que eu acredito. O que eu quis dizer é minha preocupação como empresário é também com a economia e com os milhões de desempregos”, disse sobre a polêmica em que se envolveu quando afirmou em vídeo que “não podemos parar por conta de 5 ou 7 mil que vão morrer”.