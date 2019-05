Nubank vai emitir R$300 milhões em letras financeiras

São Paulo — O Nubank vai emitir R$ 300 milhões de reais em letras financeiras, no momento em que plataforma eletrônica de serviços financeiros se prepara para expandir a oferta de crédito pessoal.

A operação, ainda em andamento, já recebeu nota brA-da classificadora de risco de crédito Standard & Poor’s nesta sexta-feira. A agência também atribuiu ratings de emissor brA-/brA-2 ao emissor. A perspectiva do rating é estável.

“Os ratings do Nubank refletem o rápido crescimento de sua marca e de sua posição no mercado brasileiro de cartão de crédito, sustentando volumes promissores de negócio e uma ampla disponibilidade de funding de varejo”, afirmou a S&P no relatório.

No entanto, a S&P alertou que o Nubank tem linhas de negócios ainda limitadas e está sujeito à acirrada competição no sistema bancário e que a alavancagem da empresa deve aumentar à medida que se expande rapidamente sua base de ativos.

Consultado, o Nubank afirmou que não iria se manifestar a respeito da emissão de letras financeiras.

A Reuters publicou no início da semana que o Nubank inaugurou um escritório no México, dando partida a um processo de expansão internacional que pode se espraiar para outros mercados da América Latina nos próximos anos.