Nubank lança rede social para engajar mais usuários

A fintech Nubank lançou uma nova plataforma, a rede social NuCommunity. A rede servirá para clientes da startup de serviços financeiros tirarem dúvidas e receberem informações sobre a companhia. Os membros mais engajados da rede social terão acesso antecipado a novidades da companhia.

A rede social é aberta a qualquer um e não é necessário ter conta na instituição financeira. Mas, para interagir, fazer perguntas e contribuir com conteúdo, é preciso fazer um cadastro.

Os usuários mais engajados terão acesso a áreas exclusivas do site, testarão em primeira mão os novos produtos, terão acesso direto com a equipe Nubank e ganharão brindes e experiências exclusivas. Mais de 20 milhões de pessoas já pediram o cartão e a empresa tem hoje 6 milhões de clientes.

A criação da rede social segue diversos anúncios feitos nos últimos meses, como a criação da opção de débito, possibilidade de saque e a oferta de empréstimos a clientes. Os lançamentos são oferecidos inicialmente a um número pequeno de clientes, em função de testes, para depois se estenderem a uma base maior.

Os empréstimos pessoais foram anunciados em fevereiro, inicialmente oferecido a alguns clientes do cartão de crédito e da conta digital. Já a função de débito na conta digital, lançada em dezembro do ano passado, já foi requisitada por mais de um milhão de clientes. Meio milhão já recebeu o convite para usar a função.

O engajamento dos clientes, que acabam se tornando embaixadores da fintech, é uma das razões para o crescimento da companhia, ao lado do lançamento dos novos serviços. O Nubank fechou o ano de 2018 com prejuízo de 100,3 milhões de reais, 14% a menos que no ano anterior.

A base de usuários quase dobrou no período. Chegou a 5,9 milhões de clientes no cartão de crédito, alta de 93%. Um destaque da startup é o crescimento da NuConta, serviço de conta digital da empresa. Lançada há quase um ano, a conta tem 4 milhões de clientes e registrou valor total de depósitos de 2,43 bilhões de reais. Cerca de 1,4 milhão de pessoas aderiram à NuConta desde dezembro do ano passado, quando foi lançada a função débito.

A dona do cartão roxo é a maior fintech do Brasil, avaliada em 4 bilhões de dólares desde outubro do ano passado, quando recebeu US$ 180 milhões em aportes, num grupo liderado pela chinesa Tencent.

A empresa já captou cerca de US$ 420 milhões em sete rodadas de investimento desde sua fundação, em 2013, pelo colombiano David Vélez. Entre os fundos que investiram na startup, estão alguns dos principais nomes do Vale do Silício, como a Sequoia Capital e o Ribbit Capital, bem como o latino Kaszek Ventures.