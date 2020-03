Nubank lança cartão de crédito no México

O Nubank está levando seu cartão roxinho para novos territórios. A empresa lançou hoje, 3, o seu cartão de crédito no México. É o segundo país a receber o serviço depois do Brasil.

Em maio do ano passado, o Nubank anunciou que estava começando a montar suas operações na Cidade do México, capital do país. A fintech anunciou em outubro que estava se preparando para lançar o cartão de crédito no país. Na ocasião, abriu a fila de espera para os interessados. Segundo a empresa, já há uma lista de espera de 30 mil mexicanos interessados.

No país, a empresa mudou de nome e se chama apenas Nu. De acordo com a companhia, mais de 36 milhões de pessoas estão sem acesso ao sistema bancário no México e apenas 18 milhões possuem um cartão de crédito. O país tem 129 milhões de habitantes.

A Tarjeta Nu no México estará disponível apenas para cidadãos que tenham documentos mexicanos no país – assim como, no Brasil, é necessário ter um CPF para aplicar para o cartão de crédito. A chegada ao país seguirá o modelo usado no Brasil, com um produto inicial, um cartão de crédito sem anuidade, acessível para qualquer pessoa com mais de 18 anos.

Expansão geográfica e em serviços

Além da Cidade do México, o Nubank também tem um escritório em Buenos Aires, capital da Argentina, com um time de tecnologia e desenvolvimento, e outro em Berlim, na Alemanha.

A expansão geográfica é fruto da maior rodada de captação da fintech, que aconteceu em julho de 2019. Na ocasião, a controladora captou $400 milhões de dólares. Com os aportes, a empresa foi avaliada em 10,4 bilhões de dólares.

No primeiro semestre do ano passado, a empresa tinha dobrado a receita bruta e operacional, que chegou a 1 bilhão de reais com crescimento de 6% ao mês. No último ano, a companhia lançou novos serviços para os clientes brasileiros, como conta para pessoa jurídica, função débito e empréstimo pessoal.

Em janeiro deste ano, o Nubank atingiu a marca de 20 milhões de clientes. Do total, 12 milhões usam o cartão de crédito, enquanto a NuConta, conta digital da fintech, tem 17 milhões de clientes, o que a consolida como principal produto da empresa.