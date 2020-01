Nubank faz sua primeira aquisição, em busca de mão de obra

O Nubank anunciou hoje, 6, a primeira compra de outra empresa desde a sua criação, em 2014. A fintech adquiriu a consultoria Plataformatec, que oferece consultoria de engenharia de software e metodologias ágeis. O valor da compra não foi divulgado pelas empresas.

O acordo foi firmado de olho nos funcionários da plataforma. “Em um cenário nacional de falta de mão de obra qualificada para áreas de tecnologia, a chegada desses profissionais é bastante estratégica para fortalecer o caminho de expansão do Nubank”, afirma a fintech em comunicado.

O Nubank já havia firmado uma parceria de consultoria com a Plataformatec há alguns meses, para melhorar os processos e aumentar a produtividade em algumas áreas da fintech. Durante os últimos meses, alguns funcionários da plataforma trabalharam alocados no próprio Nubank, também participando de eventos.

Com a aquisição, cerca de 50 funcionários do time de projetos da Plataformatec, como engenheiros e especialistas na metodologia ágil, serão incorporados ao Nubank.

“Temos uma expectativa muito positiva para 2020 e esses profissionais vão nos ajudar a manter o ritmo de expansão”, afirma Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, em comunicado.

Além dos funcionários da startup adquirida, a empresa busca mão de obra no mercado. Apenas no ano passado, o Nubank contratou 300 funcionários especializados em engenharia de software. Atualmente, são 2.500 funcionários, 500 deles no time de engenharia.

O Nubank tem quase 20 milhões de clientes e cresce a um ritmo médio de 50 mil novos clientes por dia.

O cartão de crédito, primeiro produto lançado pela empresa, conta com 10 milhões de usuários. Em 2017, o Nubank também lançou seu programa de benefícios, o Nubank Rewards, e a NuConta, conta digital usada por 12 milhões de brasileiros.

No ano passado, a empresa iniciou testes para empréstimo pessoal e iniciou sua expansão internacional, com escritórios no México e na Argentina.

Até hoje, o Nubank já captou cerca de 820 milhões de dólares em sete rodadas de investimento com TCV, Sequoia Capital, Kaszek Ventures, Tiger Global Management, QED, Founders Fund, DST Global, Redpoint Ventures, Ribbit Capital, Dragoneer Investment Group, Thrive Capital e Tencent.