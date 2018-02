Nubank é eleito a 3ª empresa mais inovadora da América Latina

São Paulo – O cartão de crédito roxo Nubank foi considerado uma das empresas mais inovadoras da América Latina no ranking elaborado pela revista americana Fast Company.

Divulgada hoje, a lista das top 10 empresas inovadoras da região conta com cinco companhias brasileiras, sendo que o Nubank é a primeira entre as nacionais e aparece em terceiro lugar, “por atacar as altas taxas de cartão de crédito do Brasil”, diz a Fast Company.

É a primeira vez que o Nubank aparece na lista, que está em sua 11ª edição.

A publicação destaca que o Nubank “criou soluções bancárias para populações que tradicionalmente não tinham acesso aos cinco maiores bancos do país”. O cartão de crédito do Nubank não tem taxa de anuidade e é gerido pelo usuário através de um aplicativo no celular. No ano passado, a empresa passou a oferecer também uma conta corrente.

Figuram também na lista da Fast Company as brasileiras 99, em 5º lugar, “por coletivizar a carona”; BovControl, em 6º lugar, “por colher dados sobre as vacas para melhorar a carne e os laticínios”; Magazine Luiza, em 7º lugar, “por incubar o futuro do varejo no Brasil”; e CargoX, em 8º lugar, “por unir produtores brasileiros com a capacidade ociosa dos caminhões”.

Veja abaixo a lista completa:

1. Semtive

2. Satellogic

3. Nubank

4. Apli

5. 99

6. BovControl

7. Magazine Luiza

8. CargoX

9. Ruta N

10. Wild Gum