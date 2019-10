São Paulo — O Nubank atingiu a marca de 15 milhões de clientes, sendo 10 milhões no cartão de crédito, disse nesta sexta-feira o presidente e sócios-fundador da fintech, David Vélez, durante o Brasil Investment Forum.

Segundo o executivo, no produto de crédito ao consumidor que começou a operar neste ano, o Nubank tem meta de praticar taxas de juros 30% a 40% menores do que a média do mercado.