Nubank alcança 20 milhões de clientes no Brasil

São Paulo — O banco digital Nubank atingiu a marca de 20 milhões de clientes em 2020. Do total, 12 milhões usam o cartão de crédito, enquanto a NuConta, conta digital da fintech, tem 17 milhões de clientes, o que a consolida como principal produto da empresa. A soma do número de clientes é superior ao total de clientes únicos, já que uma pessoa não precisa ter apenas um dos dois serviços.

Lançado em 2014, o cartão Nubank reinventou a forma como as pessoas lidam com o cartão de crédito por ser isento de anuidade e por permitir ao cliente antecipar o pagamento de compras parceladas e receber um desconto a cada parcela quitada. A função “Antecipar Parcela” permitiu que os clientes economizassem mais de R$ 20 milhões desde 2016, quando foi lançada.

A startup brasileira possui clientes em todos os municípios do país e é o maior banco digital do mundo fora da Ásia.

Com rendimento maior do que o da poupança e sem taxas, a opção de conta digital foi criada em 2017, promovendo uma economia de R$ 2,3 bilhões com os serviços gratuitos oferecidos, segundo cálculo da empresa com base no custo médio praticado pelo mercado em tarifas.

Hoje, o Nubank agrega à sua base uma média de 50 mil clientes por dia e é a sexta maior instituição financeira do Brasil em número de clientes. Para continuar impulsionando seu crescimento em 2020, o banco digital promete seguir desenvolvendo seus produtos, como a conta PJ para donos de pequenos negócios, além da solução de empréstimos pessoais.