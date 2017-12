Nubank abre em Berlim seu primeiro escritório internacional

São Paulo – O Nubank, fintech brasileira, agora é internacional. A empresa, que nasceu com um cartão de crédito sem mensalidades e com taxas mais baixas, está abrindo o seu primeiro escritório internacional de engenharia, em Berlim, na Alemanha.

“Berlim é uma capital altamente conectada com a comunidade de tecnologia de toda a Europa. Com a afinidade cultural e filosófica do nosso time de engenharia com o que vemos hoje em Berlim, essa foi uma aproximação bastante natural”, afirma Edward Wible, cofundador e CTO do Nubank.

Um grupo de quatro engenheiros do Brasil foi realocado para a Alemanha com o objetivo de iniciar a operação. “A nossa cultura é um dos grandes diferenciais do Nubank, e nós queremos ter certeza que ela está sendo replicada da mesma maneira, mesmo com a distância entre os dois escritórios”, explica David Vélez, fundador e CEO do Nubank.

O time europeu vai ter como foco inicial o trabalho em infraestrutura e engenharia de dados e não trabalharão diretamente com o time em São Paulo.

A empresa também fez suas primeiras contratações locais, que incluem a chegada de Gavin Bell, engenheiro sênior e líder técnico, que trabalhou por mais de 3 anos à frente do time de plataforma de dados do Soundcloud.

A ideia de abrir uma filiar internacional é alcançar mais engenheiros.”Nós queremos nos conectar com a experiência e a inovação do mercado europeu, e assim alcançar mais engenheiros que tenham interesse no que estamos construindo aqui no Nubank”, diz cofundador.

No Brasil, o Nubank tem atualmente 110 engenheiros de software, de um total de 750 funcionários – o que faz deles a segunda função de maior peso na empresa, atrás apenas do atendimento ao consumidor.

A empresa iniciou sua operação em setembro de 2014, com um cartão de crédito internacional MasterCard sem nenhuma tarifa ou anuidade. Desde que foi fundado, em 2013, o Nubank já arrecadou mais de U$ 180 milhões em cinco rodadas de investimentos.