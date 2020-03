Novo teste de coronavírus dez vezes mais rápido é aprovado nos EUA

A farmacêutica suíça Roche conseguiu nos Estados Unidos aprovação para um teste automatizado que criou e é capaz de detectar casos de coronavírus de forma mais rápida. A tecnologia é capaz de aumentar a velocidade de detecção em até dez vezes em comparação ao teste mais comum da Roche, segundo a agência Bloomberg.

O teste foi aprovado de forma emergencial pela FDA, agência do Departamento de Saúde dos EUA responsável pela aprovação de alimentos e novos medicamentos na indústria farmacêutica. É a terceira aprovação de emergência dada pela FDA a testes de coronavírus, mas somente a primeira com possibilidade de aplicação comercial.

Diante da nova tecnologia, as ações da Roche, que tem capital aberto na Suíça, subiam 8,3% às 8h desta sexta-feira, 13. O restante do principal índice suíço subia na casa dos 4%, assim como o europeu Stoxx 600, que reúne as principais empresas da Europa, incluindo a Roche.

Há duas versões do teste da Roche, uma de número 8800 e outra 6600. A primeira é capaz de testar até 4.128 pacientes por dia, dez vezes um teste comum, e a segunda, 1.440 pacientes. São analisadas amostras de saliva e muco do paciente para chegar aos resultados.

A Roche afirmou que espalhou mais de 100 unidades do teste para uso em diferentes lugares dos Estados Unidos. O teste também deve ser levado à Europa. A farmacêutica afirmou que vai “aos limites de sua capacidade de produção” para fazer a maior quantidade que for possível dos novos testes rápidos, segundo a Bloomberg.

Os testes em pacientes estão entre os maiores desafios de agentes de saúde mundo afora diante da pandemia de coronavírus. Muitos pacientes não apresentam sintomas claros da doença e terminam por infectar outras pessoas sem saber que estavam com o Covid-19. A capacidade de testes diários também é menor do que a dos testes automatizados da Roche.

Há 128.392 casos confirmados de coronavírus no mundo até a manhã desta sexta-feira, 13. Mais de 40.000 deles estão fora da China. A Europa, onde está a Roche, é o continente mais afetado depois da Ásia. Só a Itália, país onde o problema é mais grave, tem mais de 12.000 casos e mais de 800 mortes causadas por coronavírus.

Não está claro, por ora, se o mesmo teste pode ser estendido ao Brasil, que tem 79 casos de coronavírus e mais de 1.400 suspeitos, segundo as últimas contagens. A EXAME entrou em contato com a assessoria de imprensa da Roche no Brasil e aguarda resposta sobre uma potencial aplicação do teste no país.