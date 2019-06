Novo programa impulsiona qualidade do atendimento da Citroën

Divulgado desde 2010 pelo Instituto Ibero Brasileiro de Relacionamento com o Cliente (IBRC) em parceria com EXAME, o Ranking EXAME/IBRC de Atendimento ao Cliente é um termômetro da qualidade do atendimento prestado por diversas empresas que atuam no Brasil.

Em 2019, o ranking trouxe uma boa notícia para a Citroën: a marca foi considerada a sexta melhor do país no atendimento ao cliente. O resultado representa um salto de 49 posições em relação à lista de 2018 – a maior diferença entre as dez empresas mais bem colocadas.

“Esse reconhecimento representa a virada da marca aqui no Brasil, acompanhando o posicionamento global da Citroën, o ‘Inspired by You'”, comenta Kelly Gallinari, responsável pela gestão relação cliente Citroën.

Entre as principais mudanças, Kelly cita a introdução do Citroën & Você, programa de compromissos com o consumidor. “O fato de colocarmos o cliente em primeiro lugar promoveu uma mudança estrutural e de comportamento em toda a organização”, explica.

“Hoje, por exemplo, o SAC, que é quem entrega o relacionamento com o cliente, tem o suporte de toda a organização para que nosso cliente tenha a melhor experiência”, completa a gerente.

Para Dercyde Gomes, diretor de pós-vendas da montadora, o Citroën & Você é um marco do relacionamento da marca com seus clientes. “Reforçamos nosso compromisso de oferecer serviços de alta qualidade e total transparência em toda a nossa rede de concessionários”, afirma.

Confira, no vídeo, os compromissos do Citroën & Você. Para saber mais sobre o programa, clique aqui.