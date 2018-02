Novo escritório da Amazon é formado por esferas florestadas; veja

São Paulo – A Amazon inaugurou no início desta semana seu novo escritório em Seattle, nos Estados Unidos, que é puro verde. Composto por três esferas envidraçadas e repletas de vegetação, o complexo foi inspirado na ideia de biofilia, que destaca a necessidade da conexão entre os seres humanos e o mundo natural.

Com formas orgânicas, que contrastam com os enormes edifícios comerciais da cidade, o novo edifício da gigante da tecnologia recebeu o sugestivo nome de “Esferas”.

No lugar de escritórios e salas de reunião tradicionais, os funcionários da empresa dispõem de áreas suspensas a mais de 10 metros de altura do chão com bancos e mesas espalhados e capazes de acomodar até 800 pessoas.

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, inaugurou oficialmente o prédio em uma cerimônia na segunda-feira utilizando Alexa, o software de comando de voz da empresa.

Mais de 40 mil plantas de espécies diferentes de várias partes do mundo compõem as paredes verdes que adornam o espaço. Elas foram escolhidas a dedo por sua capacidade de prosperar em condições que também sejam confortáveis ​​para as pessoas.

Todos os painéis de plantas foram cultivados fora do edifício em estufas especiais ao longo de mais de três anos. Semelhantes às florestas naturais, as paredes vivas apresentam estratificação vertical, fenômeno segundo o qual certas espécies de plantas prosperam em determinadas alturas.

“Em geral, a luz na base das florestas é limitada em comparação com o dossel. O mesmo conceito aplica-se à umidade, temperatura e disponibilidade de nutrientes. O mesmo conceito foi aplicado no escritório. A base das paredes possui plantas que preferem níveis de luz mais baixos e temperaturas mais frescas, e incluem muitas samambaias, orquídeas e aroides”, diz a empresa em comunicado.

Segundo a Amazon, a investida representa uma lufada de ar fresco nos tradicionais ambientes de trabalho, o que pode influenciar positivamente na produtividade e criatividade dos funcionários. E não faltam estudos que relacionam o aumento da produtividade a ambientes mais naturais.

O público em geral poderá se inscrever para passeios gratuitos em uma área de exibição no piso térreo das Esferas.

De olho nos benefícios do verde, a gigante Microsoft também levou o escritório para o meio da floresta. Em uma área cercada de verde no campus de Redmond, sua sede corporativa, em Washington, nos EUA, a empresa inaugurou recentemente um deck suspenso que abriga três “escritórios na árvore” para reuniões e uma série de espaços convidativos para o trabalho ao ar livre.