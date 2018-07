Novata na bolsa, Spotify alcança metas e minimiza desafios

Londres – O Spotify, líder do mercado de transmissão de música pela Internet, teve alta de 10 por cento nos assinantes pagantes no segundo trimestre e disse que estava no caminho para atingir meta do ano inteiro. A empresa também minimizou notícias de que perdeu terreno para a rival Apple Music nos Estados Unidos.

Apesar de um balanço sem direção clara divulgado junto com projeção financeira, as ações subiam cerca de 5 por cento às 16h31 (horário de Brasília), acumulando alta de 20 por cento desde a estréia na bolsa em abril.

No segundo relatório trimestral desde o IPO, o Spotify disse que o número de assinantes pagos mensais, que geram a maior parte da sua receita, subiu para 83 milhões até o fim de junho, ante 75 milhões em março.

O número superou média de estimativas de analistas em uma pesquisa da Reuters, de 82 milhões, e foi mais que o dobro dos 40 milhões de usuários pagos que a Apple, principal rival no mercado de streaming de música, divulgou em abril.

A empresa ajustou sua previsão anual para total mensal de usuários ativos, incluindo os que escolhem o serviço não pago, para entre 199 milhões e 207 milhões. Uma pesquisa da Reuters mostrou que analistas esperam, em média, 207 milhões de usuários.

A receita subiu 26 por cento, para 1,27 bilhão de euros, mas o crescimento foi desacelerado pela entrada em vigor de novas regras de proteção à privacidade dos usuários em maio. As regras dão aos usuários mais controle sobre como suas informações pessoais são utilizadas pelas empresas que vendem estes dados.

“Vimos algum impacto gerado pela GDPR (nova regra europeia) em nossos mercados europeus durante o segundo trimestre, mas isso parece que já está em grande parte no passado”, disse o Spotify em comunicado.