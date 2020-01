Novas contas do Banco Inter quase dobram no 4º trimestre

São Paulo — O Banco Inter anunciou nesta quinta-feira que obteve crescimento de 95% no número de novas contas abertas no quarto trimestre sobre o mesmo período do ano anterior, para 807 mil, equivalente a 13 mil contas por dia útil.

A originação de crédito do banco digital atingiu 1,4 bilhão de reais nos três últimos meses do ano passado, expansão de 86% na comparação anual, de acordo com a prévia operacional.

Em todo ano de 2019, o número de correntistas atingiu 4,1 milhões, 180% maior que em 2018. Já a originação de crédito terminou o ano passado em 4,3 bilhões de reais, alta de 75%.

O crédito imobiliário somou 330 milhões no quarto trimestre e 1,2 bilhão de reais em 2019, crescimentos de 38% e 47%, respectivamente.