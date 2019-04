NotreDame adquire Hospital Amiu, no Rio de Janeiro, por R$ 40 milhões

São Paulo — A NotreDame Intermédica Participações anunciou na manhã desta segunda-feira, 8, a aquisição de 100% das cotas do Hospital Amiu (Assistência Médico Pediátrica de Urgência Ltda), por R$ 40 milhões (enterprise value), através da subsidiária BCBF Participações. De acordo com fato relevante divulgado no período da manhã, o valor será pago à vista, sendo descontado do endividamento do Hospital Amiu na data do fechamento do negócio – em 5 de abril – e de “retenção para contingências”.

Localizado em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, o Hospital Amiu opera com 67 leitos, sendo 20 de UTI, além de um ambulatório com 20 consultórios.

Em 2018, o Hospital Amiu apresentou um faturamento líquido de R$ 34 milhões.

Conforme a companhia, a conclusão da transação não está sujeita à aprovação prévia da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e nem do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).