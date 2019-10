Notre Dame Intermédica fecha acordo para comprar São Lucas Saúde

A empresa de planos de saúde Notre Dame Intermédica informou nesta terça-feira, 1, que fechou acordo para compra da São Lucas Saúde, operadora da região de Americana (SP).

“Com a conclusão da transação, a companhia passará a deter, de forma indireta, 100% do capital social da São Lucas Saúde e o controle das demais entidades do grupo São Lucas”, afirmou a Notre Dame em fato relevante, acrescentando que o preço da compra de 312 milhões de reais será pago à vista na conclusão do negócio, acrescido o caixa líquido apurado e descontada uma parcela retida para contingências.

O Grupo São Lucas teve em 2018 um faturamento líquido consolidado de 229 milhões, com sinistralidade caixa de 80%.