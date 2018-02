Nokia tem prejuízo de 386 milhões de euros no 4º trimestre

Helsinque – A finlandesa Nokia informou hoje que teve prejuízo líquido de 386 milhões de euros no quarto trimestre de 2017, revertendo lucro de 633 milhões de euros obtido no mesmo período do ano anterior.

Segundo a empresa, seu resultado foi afetado por uma mudança na forma de contabilizar impostos.

Por outro lado, a Nokia garantiu lucro ajustado de 709 milhões de euros entre outubro e dezembro, ante ganho de 670 milhões de euros um ano antes.

O número superou a previsão de analistas consultados pela FactSet, de 587 milhões de euros.