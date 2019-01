Nokia prevê baixo crescimento com lentidão de lançamentos do 5G

Helsinque – A Nokia afirmou nesta quinta-feira que seus negócios com redes de telefonia sem fio 5G devem enfrentar dificuldades no início de 2019 antes de um segundo semestre melhor, o que fazia as ações da companhia recuarem.

O cenário minimizou o impacto da divulgação pela empresa de um resultado de quarto trimestre melhor que o esperado pelo mercado.

“Esperamos que 2019 tenha um início mais lento na primeira metade que será seguida por um segundo semestre mais robusto”, disse o presidente-executivo, Rajeev Suri.

A companhia finlandesa afirmou que espera que as redes 5G alimentem os resultados nos próximos dois anos.

“Houve um pouco mais de incerteza sobre o cenário que eu estava esperando, mas o quadro geral é ainda o mesmo. O mercado está se recuperando bem com a tecnologia 5G e eles estão rumando para o cumprimento das metas de 2020”, afirmou Mikael Rautanen, analista da Inderes.

A indústria de equipamentos para telefonia móvel tem enfrentado demanda fraca desde o auge das vendas da tecnologia 4G, em meados da década, mas um novo ciclo de atualizações parece estar chegando conforme a demanda por redes 5G aumenta.

Na semana passada, a Ericsson divulgou resultado acima do esperado, citando cortes de custos e demanda de operadoras dos Estados Unidos por equipamentos 5G.

A Nokia tem entre seus principais rivais a chinesa Huawei e a sueca Ericsson. Alguns analistas acreditam que a empresa pode ser beneficiada pelas dificuldades enfrentadas pela Huawei depois que o governo dos EUA afirmou que os equipamentos da chinesa podem ser usados por Pequim para espionagem.

Suri não comentou especificamente sobre os desdobramentos em torno da Huawei, afirmando apenas que a Nokia está monitorando a situação.

A Nokia teve no quarto trimestre lucro operacional 12 por cento maior, a 1,12 bilhão de euros, acima do esperado por analistas. A companhia previu para 2019 lucro por ação entre 0,25 e 0,29 euro, acima de projeção de analistas.

Executivos da companhia afirmaram que mais de 70 testes de redes 5G estão sendo realizados e que os negócios estão fortes nos EUA, o maior mercado da Nokia.