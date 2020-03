Nokia pega empréstimo de US$561 milhões para desenvolver 5G

Helsinque — A Nokia pegou um empréstimo de 500 milhões de euros (561 milhões de dólares) no mês passado para ajudá-la a acelerar o desenvolvimento da tecnologia 5G, mostrou seu relatório anual.

A Nokia afirmou que seu empréstimo para pesquisa e desenvolvimento junto ao Banco Europeu de Investimento (EIB), com prazo médio de cinco anos, foi fechado em agosto de 2018 e disponibilizado no mês passado. O empréstimo foi realizado em 24 de fevereiro.

As finanças da empresa estão em foco desde que ela interrompeu o pagamento de dividendos no final de 2019 e disse que precisará investir mais do que o esperado no desenvolvimento de seus equipamentos 5G.

Um representante da Nokia não estava disponível imediatamente para comentar os detalhes do empréstimo.

“A Nokia usará o empréstimo para acelerar ainda mais sua pesquisa e desenvolvimento da tecnologia 5G, o padrão de telecomunicações móveis da próxima geração”, disse a empresa quando o acordo foi assinado em agosto de 2018.