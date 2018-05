Nokia compra fabricante de software SpaceTime Insight

A Nokia informou nesta segunda-feira que comprou a fabricante de software SpaceTime Insight, usados por clientes industriais para gerenciar milhões de aparelhos e ativos em suas redes, no mais recente avanço da fornecedora de equipamentos para expandir além do setor de telecomunicações.

Os termos do acordo não foram divulgados.

A SpaceTime fornece aplicativos de monitoramento e análise para clientes nos setores de energia, logística, transporte e serviços públicos para gerenciar operações com mais eficiência de custos ao reduzir falhas e a necessidade de enviar caminhões de reparos.

Entre as mais de duas dúzias de grandes clientes da SpaceTime, uma empresa do Vale do Silício com uma década de vida, estão FedEx, Entergy, NextEra Energy e Singapore Power, disse a Nokia.

SpaceTime Insight e Rob Schilling, seu presidente-executivo, vão se juntar à unidade de Internet das Coisas do grupo de negócios Nokia Software. A empresa captou cerca de 50 milhões de dólares em investimento privado, segundo dados da Crunchbase.

A Nokia fez diversas aquisições de pequenas a médias como parte de sua estratégia de desenvolver um negócio independente de software para entregar margens mais altas de lucro do que em seus negócios clássicos de produtos de hardware.

“Tradicionalmente, a maioria das empresas de redes constrói software para vender mais equipamentos de rede”, disse o presidente da Nokia Software, Bhaskar Gorti, em entrevista. “Esta é uma expansão no lado B2B da indústria”, disse ele sobre as vendas além do negócio central dos mercados de telecomunicações para clientes de internet e industriais.

Apenas cerca de 20 por cento das suas vendas são ligadas aos equipamentos de telecomunicações da Nokia, disse Gorti, com os 80 por cento restantes vendidos numa base independente, ambos para operadores de rede usando equipamentos de concorrentes ou, o que tem aumentado para clientes de setores fora de telecomunicações.

A Nokia Software gerou pouco mais de 1,6 bilhão de euros em receita em 2017. Neste ano, a Nokia renomeou o grupo, antesconhecido como Applications & Analytics, para refletir a maior importância ao lado de negócio de equipamentos de rede.